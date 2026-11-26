Muğlaspor, 28 Kasım'da Mardin 1969 Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 28 Kasım Cumartesi sahasında Mardin 1969 Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Ortaköy Tesisleri'ndeki taktik ağırlıklı antrenmanda sakatlığı süren Ertuğrul İdris Furat koşulara başladı.
Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Mardin 1969 Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde yeşil-beyazlı ekip, Ortaköy Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Muğlaspor'da ligin 13. haftasında yaşadığı sakatlığın ardından tedavi süreci devam eden Ertuğrul İdris Furat, koşulara başladı.
Yeşil-beyazlı ekip, Mardin 1969 Spor karşılaşmasının hazırlıklarına yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
Kaynak: AA
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