Muğlaspor - Amasyaspor Maçı Beraberlikle Sonuçlandı - Son Dakika
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Muğlaspor - Amasyaspor Maçı Beraberlikle Sonuçlandı

Muğlaspor - Amasyaspor Maçı Beraberlikle Sonuçlandı

TFF 3. Lig'de Muğlaspor, Amasyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Furkan ve Hasan'dan geldi.

19.01.2025 16:53
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TFF 3. Lig 2. Grup 16. haftasında Muğlaspor sahasında karşılaştığı Amasyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Kemal Savaş, Mehmet Saldıraner, Necmi Akıncı

Muğlaspor: Akil, Harun (Savaş dk. 63), Mustafa, Eycan, Çağrı (Mustafa dk. 84), Tugay (Muhammet Enes dk. 63), Tayfun, Serhat Enes, Sırat, Yasin (Muhammet dk. 76), Furkan

Amasyaspor: Serkan, Aslan, Umut (Hasan dk. 46), Oğuzhan, Yunus Emre, Muhammed Enes (Berkay dk. 90), Erçin, Fatih, Yunus Emre Aydemir, Deniz (Hakan dk. 70), Ahmed Kağan (Batuhan dk. 81)

Goller: Furkan Demir (dk. 31) (Muğlaspor), Hasan Türkyılmaz (dk. 90) (Amasyaspor)

Sarı kartlar: Tayfur Tatlı (Muğlaspor), Furkan Demir (Muğlaspor), Yunus Emre Aydemi (Amasyaspor), Çağrı Bülbül (Muğlaspor), Akil Şakir (Muğlaspor), Eycan Kaya (Muğlaspor) - MUĞLA

Kaynak: İHA

Hasan Türkyılmaz, Furkan Demir, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor - Amasyaspor Maçı Beraberlikle Sonuçlandı - Son Dakika

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