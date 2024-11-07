Muğlaspor Başkanı Kıyanç: \'Şampiyonluk için destek bekliyoruz\'

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Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, kulübün güncel durumu ve destek beklentileriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2024-2025 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başladıklarını belirten Kıyanç, 3. Lig 2. Grup'ta 9 hafta sonunda 18 puanla ikinci sıraya yükseldiklerini söyledi. Ancak bu başarıya rağmen Muğlaspor'a gereken desteğin verilmediğini vurguladı.

"Muğla'dan beklediğimiz desteği göremiyoruz"

Kıyanç, şehirdeki devlet yetkilileri ve siyasilerden bekledikleri desteği alamadıklarını belirtti. Şu an yalnızca Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destek sağladığını ifade eden Kıyanç, "Şampiyonluk yolunda ilerleyen bir takım için tüm şehirden destek bekleriz. Ancak Muğla'da ne devlet ne de siyasiler kulübümüze sahip çıkıyor. 47 milyon liralık harcamanın 35 milyonunu yönetim olarak biz karşıladık. Şehirden bu desteği görmek istiyoruz" dedi.

"Stat ve tesis eksikliği taraftar desteğini engelliyor"

Muğlaspor'un maçlarını oynayabileceği uygun bir stadın olmaması da Başkan Kıyanç'ın dikkat çektiği bir diğer sorun oldu. Stat olmadığı için taraftarların maçlara gerektiği gibi katılım gösteremediğini dile getiren Kıyanç, "Bu eksiklikler nedeniyle taraftar desteğini tam anlamıyla alamıyoruz. Buna rağmen şu an ligde ikinci sıradayız. Ancak bu şartlar altında başarıyı sürdürmek çok zor" şeklinde konuştu.

"Spor bizleri motive ediyor; bu süreci yalnız aşamayız"

Kıyanç, ülke genelindeki zorluklara rağmen sporun toplum için bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek, Muğlaspor'a sahip çıkılması gerektiğini söyledi: "Spor bizi bir arada tutan, güç veren bir alan. Bu yönetim Muğla için elinden geleni yapıyor, ancak yalnız kalıyoruz. Muğla'nın, başarı hedefleyen bu yönetime daha güçlü bir destek vermesi gerekiyor"

"Kaçmayacağız; ancak yorulduk ve yalnızlaşıyoruz"

Başkan Menaf Kıyanç, yoğun çabalarına rağmen bekledikleri ilgiyi görememelerinin kendilerini yorduğunu ifade etti ve "Her geçen gün yalnızlaştığımızı hissediyorum. Ancak asla kaçmayacağız; Muğlaspor için mücadele etmeye devam edeceğiz. Muğla'nın bu zorlu yolda bizlerin yanında olmasını istiyoruz" diyerek Muğlalılardan destek talebinde bulundu. - MUĞLA