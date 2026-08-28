Muğlaspor, Boluspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğlaspor, Boluspor'u 2-0 Geçti

Muğlaspor, Boluspor\'u 2-0 Geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Muğlaspor, Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Burak Kamalak, Samet Özkul, Oğuzhan Yazır

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Ali Barak, Bilal Ceylan (Dk. 82 Ahmet Engin), Luis Mago, Yiğit Fidan, Poyraz Efe Yıldırım, Diarra (Dk. 70 Bouajila), Ali Kaan Güneren (Dk. 60 Buluthan Bulut), Selim Dilli, Avramovski (Dk. 60 Camaj), Yasin Uzunoğlu (Dk. 70 Sissoko)

Boluspor: Tafas, Cuesta, Arguello, Bartu Göçmen, Ahmet Can Özdemir (Dk. 46 Arda Tuğra Saygı), Tolunay Artuç (Dk. 39 Muhammed Mert), Abdulsamet Kırım (Dk. 39 Ege Özkayımoğlu), Diaz, Deniz Yıldız (Dk. 60 Furkan Emin Kaçmaz), Zeki Dursun, Gonzalez (Dk. 70 Can Arda Yılmaz)

Goller: Dk. 6 ve 46 Yasin Uzunoğlu (Muğlaspor)

Kırmızı kart: Dk. 52 Arguello (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Zeki Dursun (Boluspor), Dk. 33 Avramovski, Dk. 45+1 Yasin Uzunoğlu (Muğlaspor)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Muğlaspor, sahasında Boluspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA

Boluspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor, Boluspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı
İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı 24 saatte ikinci kez hedef aldı İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı! 24 saatte ikinci kez hedef aldı
Bingöl’de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
İki ülke arasında ipler geriliyor Trump bu kez haritayı değiştirdi İki ülke arasında ipler geriliyor! Trump bu kez haritayı değiştirdi
Sağanak İstanbul’u vurdu Peş peşe zincirleme kazalar Sağanak İstanbul’u vurdu! Peş peşe zincirleme kazalar
Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi

21:44
Rusya, Kiev’deki kritik tesisi vurdu Gökyüzünden ateş yağdı
Rusya, Kiev'deki kritik tesisi vurdu! Gökyüzünden ateş yağdı
21:26
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum
21:24
İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke’den açıklama
İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke'den açıklama
21:23
Fidan hocanın Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı
21:14
İstanbul’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
20:01
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 00:11:33. #7.13#
SON DAKİKA: Muğlaspor, Boluspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement