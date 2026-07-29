Muğlaspor, Fenerbahçe\'den Yiğit Fidan\'ı Kiraladı

TRENDYOL 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor, Fenerbahçe forması giyen 21 yaşındaki stoper Yiğit Fidan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Muğlaspor, savunma hattını Fenerbahçe'den yaptığı transferle güçlendirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, 21 yaşındaki stoper Yiğit Fidan'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Futbola Yeşil Bursa altyapısında başlayan Yiğit Fidan, daha sonra Bursaspor altyapısında ve A takımında forma giydi. Genç futbolcu kariyerinde Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Pendikspor takımlarında da görev yaptı. Yiğit Fidan, geçen sezon Pendikspor formasıyla 1'inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 35 karşılaşmaya çıktı. Savunmadaki performansının yanı sıra hücuma da katkı sağlayan genç stoper, 2 gol kaydetti.