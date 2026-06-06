Muğlaspor İçin Açlık Grevi

1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'da, dün yapılması gereken genel kurulun başkan Menaf Kıyanç'ın aday olmayacağını açıklaması üzerine 1 hafta ertelenmesinin ardından kulübün geleceğine yönelik endişeler arttı.

Yeşil-beyazlı taraftarlar ise dikkat çeken bir eyleme imza attı. 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Emirhan Kıbrıslı ile eski kulüp başkanlarından Sabri Dinçer'in yeğeni Onur Dinçer, Muğlaspor'a sahip çıkılması çağrısıyla Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda açlık grevi başlattı. Takımı 3 yılda üst üste 3 şampiyonlukla amatör ligden 1'inci Lig'e taşıyan ve genel kurulda kulüp olarak destek bulamadıkları için yeniden aday olmayacağını açıklayan Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç'ın kararının ardından yaşanan belirsizlik nedeniyle harekete geçen taraftarlar, kulübün sahipsiz bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Açlık grevi yaptıkları alanda açıklamalarda bulunan Emirhan Kıbrıslı, kongrenin ertelenmesine tepki gösterdi.

SİYAH ÇELENK BIRAKTILAR

Kıbrıslı, "Muğlaspor sahipsiz değildir. Burada olmak istemezdik ancak kulübümüz için mücadele ediyoruz. Tüm Muğla'yı ve yetkilileri Muğlaspor'a sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi. Açlık grevine katılan Onur Dinçer ise başta valilik, belediye ve siyasi temsilciler olmak üzere tüm kurumlara çağrıda bulunarak kulübe destek verilmesini istedi. Taraftarların başlattığı eyleme destek amacıyla meydana, üzerinde 'Muğlaspor Ölüyor' yazılı siyah çelenkler bırakıldı. Kulübün geleceğine ilişkin belirsizliğin devam etmesi ise camiada endişe yaratmayı sürdürüyor.