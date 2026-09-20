Muğlaspor, Iğdır FK ile 2-2 berabere kaldı; yenilmezlik serisi 7 maça çıktı - Son Dakika
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Muğlaspor, Iğdır FK ile 2-2 berabere kaldı; yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

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Muğlaspor, Iğdır FK ile 2-2 berabere kaldı; yenilmezlik serisi 7 maça çıktı
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Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'de evinde Iğdır Futbol Kulübü ile Yasin Uzunoğlu'nun 90+3'teki golüyle 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, son düdüğe kadar inançla mücadele ettiklerini ve taraftar desteğini vurguladı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli ara öncesi evinde Iğdır Futbol Kulübü ile golcüsü Yasin Uzunoğlu'nun 90+3'te attığı golle 2-2 berabere kalan Muğlaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak değerlendirmelerde bulundu. Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran yeşil-beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı, "Biz vazgeçmeyiz. Son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. Futbolcularımızın sahada ortaya koyduğu mücadele ve inançtan dolayı çok mutluyum. Takımımız her geçen gün daha da olgunlaşıyor. Sahada birbirine inanan, mücadele eden, bir an olsun vazgeçmeyen ve son düdüğe kadar savaşan bir takım var" dedi.

'SKOR NE OLURSA OLSUN KARAKTERİMİZ DEĞİŞMİYOR'

Her maça kazanmak için çıktıklarını vurgulayan Yalçın Koşukavak, "Maçta skor ne olursa olsun karakterimiz değişmiyor. Gerideysek mücadele ediyoruz, zordaysak kenetleniyoruz, son dakikadaysak daha fazla inanıyoruz. O inanç, tribünlerden yükselen alkışla birleştiğinde ortaya bambaşka bir güç çıkıyor. Geriden gelip skora ortak olmak, son düdüğe kadar savaşmak ve ardından o büyük taraftarın alkışını duymak, işte bizi en çok motive eden şey bu" diye konuştu.

'SON DÜDÜĞE KADAR İNANÇ TAŞIYORUZ'

Takımın gelişimini sürdürdüğünü vurgulayan Koşukavak, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Daha yolun başındayız. Eksiklerimizi biliyor, gelişiyor ve her geçen gün daha güçlü bir takım oluyoruz. Kimse unutmasın, Biz vazgeçmeyiz. Son dakikaya kadar mücadele, son düdüğe kadar inanç taşıyoruz. Hep beraber yürüyeceğiz, hep beraber savaşacağız, hep beraber başaracağız. Bize inanan ve son ana kadar desteğini esirgemeyen büyük Muğla taraftarına sonsuz teşekkürler."

Kaynak: DHA
Yalçın KoşukavakTrendyolFutbolIğdırSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğlaspor, Iğdır FK ile 2-2 berabere kaldı; yenilmezlik serisi 7 maça çıktı - Son Dakika
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