Muğlaspor, Iğdır FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Muğlaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK arasındaki karşılaşma, 18 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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