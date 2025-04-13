TFF 3. Lig 2. Grup'ta 28. hafta mücadelesinde Muğlaspor sahasında Kelkit Hürriyetspor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Burak Demirkıran, Baran Can Durmuş, Demirhan Emir
Muğlaspor: İsmet (Akil dk. 64), Mehmet, Eycan, Çağrı, Tugay (Furkan dk. 75), Tayfun (Harun dk. 46), Serhat Enes, Cemal (Mustafa dk. 85), Nurettin, Sırat, Yasin (Muhammet dk. 46)
Kelkit Hürriyet: Emrehan, Ege, Burak (Özgür dk. 63), Emircan (Cenk Celil dk. 78), Osman (Bilkay dk. 89), Berkay, Berkin (Muhammet Seymen dk. 78), Ali, Emirhan, Mert Polat, Lyamıyaz (Orkun Ahmet dk. 63)
Goller: Cemal Kızılateş (dk. 57) (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Osman Keçelioğlu, Emircan Ataş, Özgür Deniz (Kelkit), Tugay Adamcıl, Yasin Uzunoğlu, Serhat Enes Çalışan, Harun Atalay (Muğlaspor) - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Muğlaspor, Kelkit Hürriyetspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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