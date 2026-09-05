Muğlaspor, Nijerya asıllı ABD'li Osundina'yı Casa Pia'dan kiraladı
Trendyol 1. Lig ekibi Muğlaspor, son olarak Portekiz'de Casa Pia forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Korede Osundina'yı kiralık kadrosuna kattı. Nijerya asıllı ABD'li futbolcu, yeşil-beyazlı kulüple sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Portekiz Süper Lig ekiplerinden Casa Pia'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Korede Osundina'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Nijerya asıllı ABD'li futbolcunun kiralık transferi konusunda Casa Pia ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Kariyerinde Orange County, Feyenoord 21 yaş altı, Dordrecht ve Casa Pia takımlarının formalarını giyen Osundina'nın kendisini yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
İmza törenine Muğlaspor Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı'nın da katıldığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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