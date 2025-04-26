Muğlaspor Şampiyonluğunu İlan Etti ve Kupasını Aldı

TFF 3. Lig'de sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla zirveden inmeyen Muğla spor, geçtiğimiz hafta oynadığı Silivrispor karşılaşmasının ardından şampiyonluğunu ilan ederken, yeşil-beyazlı ekip, bugün oynanan Muğlaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor karşılaşması sonrası düzenlenen törenle şampiyonluk kupasına kavuştu.

Karşılaşmanın ardından sahada adeta bayram havası yaşandı. Tribünleri dolduran taraftarlar, takımlarının şampiyonluk coşkusuna ortak olurken, futbolcular ve teknik heyet büyük bir sevinç içinde kupayı havaya kaldırdı. Kutlama töreninde konuşan Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, duygu dolu anlar yaşadı. Kıyanç, yaptığı açıklamada "Gerçekten bazen söylenecek söz yoktur. Muğla'da yaşamak, Muğla'ya ait olmak inanılmaz güzel bir şey. Muğla'ya şampiyonluk çok yakıştı ve bundan sonra her alanda şampiyonluklar yaşayacaktır. Allah hepinizden razı olsun. Zor bir süreçti, el ele verdik ve başardık. Bundan sonrası inşallah çok daha iyi yerlerde olacak. Muğlaspor adına herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk kutlamalarına katılan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise yaptığı konuşmada "Hakikaten burada bir destan yazıldı. Bütün imkansızlıklara rağmen şampiyonluk elde edildi. Muğlaspor inşallah 2. Lig'e başlarken bu stat da tamamlanmış olacak ve daha güzel şartlarda şampiyonlukları hep beraber yaşayacağız. Muğlaspor adına, gençlik ve spor adına güzel yatırımlar var. Cumhurbaşkanımız sayesinde Marmaris'te, Muğla merkezde ve diğer ilçelerimizde büyük spor tesisleri yapılıyor. İnşallah Muğla, turizmde olduğu gibi sporda da bir marka şehir olacak. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Muğlaspor'un emektarlarına, başkanımıza, futbolcularımıza ve seyircilerimize teşekkür ediyorum. Muğla'mıza, ülkemize 2. Lig hayırlı olsun. Hedef 1. Lig, Muğla'ya şampiyonluk yakışır" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk kutlamaları, Muğlasporlu futbolcuların üstü açık otobüsle şehir turu atması ve ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser programıyla devam etti. - MUĞLA