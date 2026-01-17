TFF 2. Lig: Muğlaspor: 1 Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0 - Son Dakika
TFF 2. Lig: Muğlaspor: 1 Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0
17.01.2026 17:10  Güncelleme: 17:15
TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında Muğlaspor, sahasında Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü Abdurrahman Canlı'dan geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta mücadelesinde Muğlaspor, sahasında ağırladığı Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Enver Aydın, Gürcan Uslu, Berat Binbir

Muğlaspor: İsmet, Fatih (Okan dk. 75), Cemal, Yasin, Sırat, Mustafa (İsa dk. 77), Turan (Kadir dk. 39), Emre, Semih, Abdurrahman, Sedat

Sincan Belediyesi Ankaraspor: Adal Beran, Alper, Mete, Abdussamed (Yusuf Buğra dk. 79), Berk (dk.61 Yunus Emre), Doğukan (Çağrı dk. 79), Şahin, Oğuzhan, Serkan, Muhammed, Kerem (Musa Caner dk. 61)

Gol: Abdurrahman Canlı (dk. 9) (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Emre Şimşek, Mustafa Erkasap (Muğlaspor), Yunus Emre Metin (Sincan Belediyesi Ankaraspor) - MUĞLA

Kaynak: İHA

