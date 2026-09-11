Muğlaspor, Sivasspor deplasmanı öncesi taktik çalıştı
Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışma gerçekleştirildi.
Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalışma gerçekleştirdi.
Ekenler Beton Sivasspor ile Muğlaspor, 13 Eylül Pazar günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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