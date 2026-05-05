Muğlaspor Son Dakika Golüyle Turu Geçti

05.05.2026 19:32
Muğlaspor, Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalıp play-off'ta üst tura yükseldi. Gol 90+1'de geldi.

STAT: Muğla Atatürk

HAKEMLER: Burak Pakkan, Seyfettin Ünal, Kadir Beyaz

MUĞLASPOR: İsmet - Semih, Serhat Enes, Mehmet Yiğit, Yalçın Eycan, Abdurrahman, Fatih Somuncu (Dk. 82 Abdullah), Cemal (Dk. 34 Sırat), Muhammet Enes, Sedat (Dk. 82 Yasin), Çağrı (Dk. 67 Mustafa)

ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir - Burak Can (Dk. 79 Orhan), Levent, Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Recep), Çınar, Mert Çölgeçen, Erhan Çelenk (Dk. 88 Anıl), Onur, Vedat, Ali Sühan, Sinan Kurumuş (Dk. 79 Berk İsmail)

GOLLER: Dk. 90+1 Muhammet Enes (Muğlaspor), Dk. 17 Çınar (Şanlıurfaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 3 Mehmet Yiğit (Muğlaspor), Dk. 33 Vedat (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Eycan, Serhat Enes, Muhammet Enes (Muğlaspor), Levent, Ali Sühan, Recep, Berk İsmail (Şanlıurfaspor)

2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off 1'inci Tur mücadelesinde Muğlaspor deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Şanlıurfaspor'la evinde son dakika golüyle 1-1 berabere kalıp adını üst tura yazdırdı. Muğla Atatürk Stadı'nda ev sahibi taraftarların tribünleri tıklım tıklım doldurduğu karşılaşmada konuk ekip, 17'nci dakikada Çınar'ın golüyle öne geçti. Maçın 33'üncü dakikasında Muğla'dan kaptan Mehmet Yiğit, Urfa'dan Vedat birbirlerine vurdukları gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü. 90+1'inci dakikada sahneye çıkan Muhammet Enes attığı golle takımına tur atlattı. Yeşil-beyazlı futbolculcular ve taraftarlar karşılaşmanın bitiminin ardından büyük sevinç yaşadı. Muğlaspor play-off yarı finalinde Elazığspor-Adana 01 FK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: DHA

