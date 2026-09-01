Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak: 22-23 transferle kurulan takımın 1-0'lık Ümraniyespor galibiyeti çok değerli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak: 22-23 transferle kurulan takımın 1-0'lık Ümraniyespor galibiyeti çok değerli

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Muğlaspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, 22-23 transferle lige yeni çıkan takımı inşa etmenin zorluğuna dikkat çekerek, oyuncularının özverili mücadelesiyle alınan galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 22-23 transferle lige yeni çıkmış bir takımı inşa etmenin zorluğuna dikkat çekerek, "Çok değerli bir galibiyet aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Muğlaspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Zor bir deplasman. Zor olmasının sebebi şu: Ümraniye, Tayfun Hocayla beraber geçen sezondan buraya bir oyun ezberleri var. Çok iyi bir 4-3-3 planları var. Bizim için neden zor? Çünkü biz 22-23 transferle yeni çıkmış bir takım olarak bir oyun modeli inşa etmek, oyunu organize etmek gerçekten bunlar güç işler. Oyuncularım çok özverili oynadılar. Topun rakipte olduğu anları çok iyi oynadık. Çok ciddi blok savunmaları yaptık oyunun bütün tamamında. Skoru aldığımızda rakip bize aslında çok ciddi geçiş hücumları verdi. O geçiş hücumlarını iyi kullanamadık. İyi kullanamadığımız için belki 2-0'ı, 3-0'ı bulamadık. Eğer öyle bir skor olsaydı rakibimizi oyundan daha hızlı düşürebilirdik. 1-0 skor devam ettikçe rakip canlı kalıyor. Bir golle maça ortak olma hayali var. Sonra onlar iki santrafora döndü. Biz biraz daha blokta karşılamaya başladık. Glumac'ı da ileriye gönderdiler, biz bir stoper daha ekleme yaptık. Artık oyunun son bölümünde de tamamen skor odaklı bir oyun oynadık. Yeni çıkmış bir takım bu kadar transfer yapmış, takım yapısal değişiklikler yapıyor. Çok değerli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Ama topun bizde olduğu zamanlarında iyi oynamamız gerektiğini de biliyorum. Oyuncularım çok özverili mücadele ettiler. Önemli bir galibiyet aldılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yalçın Koşukavak, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak: 22-23 transferle kurulan takımın 1-0'lık Ümraniyespor galibiyeti çok değerli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi
19:37
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
19:16
Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı tutuklandı
Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı tutuklandı
19:10
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
18:25
Facia “Geliyorum“ demiş İşte Girne’de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Facia "Geliyorum" demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 20:33:02. #7.13#
SON DAKİKA: Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak: 22-23 transferle kurulan takımın 1-0'lık Ümraniyespor galibiyeti çok değerli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement