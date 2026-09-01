Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak: 22-23 transferle kurulan takımın 1-0'lık Ümraniyespor galibiyeti çok değerli

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 22-23 transferle lige yeni çıkmış bir takımı inşa etmenin zorluğuna dikkat çekerek, "Çok değerli bir galibiyet aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Muğlaspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Zor bir deplasman. Zor olmasının sebebi şu: Ümraniye, Tayfun Hocayla beraber geçen sezondan buraya bir oyun ezberleri var. Çok iyi bir 4-3-3 planları var. Bizim için neden zor? Çünkü biz 22-23 transferle yeni çıkmış bir takım olarak bir oyun modeli inşa etmek, oyunu organize etmek gerçekten bunlar güç işler. Oyuncularım çok özverili oynadılar. Topun rakipte olduğu anları çok iyi oynadık. Çok ciddi blok savunmaları yaptık oyunun bütün tamamında. Skoru aldığımızda rakip bize aslında çok ciddi geçiş hücumları verdi. O geçiş hücumlarını iyi kullanamadık. İyi kullanamadığımız için belki 2-0'ı, 3-0'ı bulamadık. Eğer öyle bir skor olsaydı rakibimizi oyundan daha hızlı düşürebilirdik. 1-0 skor devam ettikçe rakip canlı kalıyor. Bir golle maça ortak olma hayali var. Sonra onlar iki santrafora döndü. Biz biraz daha blokta karşılamaya başladık. Glumac'ı da ileriye gönderdiler, biz bir stoper daha ekleme yaptık. Artık oyunun son bölümünde de tamamen skor odaklı bir oyun oynadık. Yeni çıkmış bir takım bu kadar transfer yapmış, takım yapısal değişiklikler yapıyor. Çok değerli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Ama topun bizde olduğu zamanlarında iyi oynamamız gerektiğini de biliyorum. Oyuncularım çok özverili mücadele ettiler. Önemli bir galibiyet aldılar" ifadelerini kullandı.