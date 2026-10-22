Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak, İstanbulspor öncesi 25 transferi anlattı - Son Dakika
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Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak, İstanbulspor öncesi 25 transferi anlattı

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Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak, İstanbulspor öncesi 25 transferi anlattı
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Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak, İstanbulspor maçı öncesi 25 transfer yapan tek kulübün Muğlaspor olduğunu söyledi. Koşukavak, 11 maçta 15 puan toplayan takımın mayısta hedeflediği yerde olmayı amaçladığını belirtti.

1'İNCİ Lig'deki ilk sezonunda 11 maçta 15 puanı hanesine yazdıran Muğlaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, iç sahadaki İstanbulspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Hafta içinde Manisa FK'yı deplasmanda 4-3 yenen yeşil-beyazlılarda Yalçın Koşukavak, "Biz haddimizi biliyoruz. Sonunun iyi olması için çaba sarf ediyoruz. Bütün hedef mayıs ayında Muğlaspor'un hedeflediği yerde olması" dedi.

Açıklamalarında ligin zorluk seviyesi ve rakiplerin bütçelerine de dikkat çeken Koşukavak, alt ligden yükselen takımlar dahil pek çok kulübün kadro iskeletini koruduğunu, kendilerinin ise sil baştan bir yapılanmaya gittiğini vurguladı.

'25 TRANSFER YAPAN TEK KULÜP MUĞLASPOR'

Koşukavak, "25 tane transfer yapan tek kulüp Muğlaspor. Aşağıdan çıkan geçen sene Batman dahi geçen seneden 5-6 oyuncularını kadroda tutuyor ve oynatıyorlar. Batman kadar da ekonomik olarak güçlü değiliz. Onlar da aşağıdan çıktığı için bunu örnek veriyorum. O yüzden biz haddimizi biliyoruz. Sonunun iyi olması için çaba sarf ediyoruz. Ama bu yolculukta maç kaybetmek de var, kazanmak da var. Kazanınca hiçbir şey değişmiyor, kaybedince de hiçbir şey değişmiyor. Bütün hedef Mayıs ayında Muğlaspor'un hedeflediği yerde olması. Bu ligin kalıcı takımı olması konusunda oyuncular, yönetim ve Muğla halkı olarak buraya konsantre olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'HEM PSİKOLOJİK HEM FİZİKSEL AÇIDAN YIPRANDIK'

Son oynadıkları karşılaşmanın ardından takımdaki fiziksel ve zihinsel yükün arttığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Zor bir maç oynadık, maçın da git gelleri çok fazlaydı. Çok yıprandık hem psikolojik açıdan hem de fiziksel açıdan. Şimdi İstanbulspor'a hazırlanıyoruz. Herkesin anlamış olması gerekiyor bence artık TFF 1'inci Lig'deki ligin zorluğunu. Burada maç kazanmanın çok kolay olmadığını, güçlü organizasyonlar, güçlü şehirler ve güçlü ekonomilere karşı mücadele ettiğimizi herkes görmeli. Bu ligde kolay rakip yok, ligin zorlukları çok net" değerlendirmesinde bulundu.

'İSTANBULSPOR GALİBİYETİ ALDIĞIMIZ SONUÇLARI ANLAMLANDIRACAK'

Ligdeki puan tablosunu ve aldıkları sonuçların yansımasını değerlendiren Yalçın Koşukavak, "4 beraberlik aldık. Manisa'da aldığımız galibiyet çok anlam kazandı. Çünkü o 4 beraberlik, araya bir tane kazandığınız zaman anlam kazanıyor. 4 beraberliğin arkasından Bursaspor mağlubiyeti, ardından Manisa deplasmanı galibiyeti geldi. İstanbulspor galibiyeti de geçen haftaki Manisa ve 4 beraberliğe çok daha fazla anlam yükleyecek. O yüzden önemli bir maç oynayacağız. İnşallah kazanırız diye umut ediyorum" şeklinde konuştu.

'FUTBOL ÖNGÖRÜSÜ OLAN BİR OYUN DEĞİL'

Bireysel hatalar ve takım savunması hakkında da konuşan Koşukavak, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Manisa'da 2 tane penaltıdan gol yedik, bir tane de bariz bireysel hatadan gol yedik. Bunlar futbolda oluyor. Biz takım olarak pozisyonlarda çok hata yapmıyoruz ama bireysel hatalar yapıyoruz. Bunların önüne geçmek çok kolay olmuyor ancak hata olmaması için gayret sarf ediyoruz. Takım savunması anlamında uzun süre gol yemeden götürdüğümüz bir seri de var. Futbol çok öngörüsü olan bir oyun değil, futbolu her zaman kontrol edemiyorsunuz."

Kaynak: DHA
İstanbulsporMuğlasporFutbolSporSon Dakika

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