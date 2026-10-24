Muğlaspor, Trendyol 1. Lig 12. haftasında İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti - Son Dakika
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Muğlaspor, Trendyol 1. Lig 12. haftasında İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti

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Muğlaspor, Trendyol 1. Lig 12. haftasında İstanbulspor\'u 5-0 mağlup etti
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Muğlaspor, sahasında İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti. Ev sahibinin gollerini Avramovski, penaltıdan Sissoko, Ertuğrul İdris Furat (2) ve Diarra kaydetti.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Burak Olcar, Kemal Elmas, Kadir Akıllı

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan (Dk. 62 Osundina), Yiğit Fidan, Orhan Nahırcı, Ali Barak, Buluthan Bulut (Dk. 46 Çelhaka), Ali Kaan Güneren (Dk. 81 Baran Ekiz), Avramovski, Ertuğrul İdris Furat (Dk. 72 Ozan Sol), Diarra (Dk. 62 Poyraz Yıldırım), Sissoko

İstanbulspor: İsa Doğan, Yusuf Ali Özer, Kubilay Sönmez, Mendy (Dk. 90 Krstovski), Özcan Şahan (Dk. 64 Ologo), Abdullah Dijlan Aydın, Fall, Cham (Dk. 64 Berk Ali Nizam), Ömer Faruk Duymaz ( Dk. 55 Iliev), Ali Akman (Dk. 55 Mustafa Sol), Emrecan Uzunhan

Goller: Dk. 8 Avramovski, Dk. 45 Sissoko (Penaltıdan), Dk. 45+3 ve 59 Ertuğrul İdris Furat, Dk. 48 Diarra (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Abdullah Dijlan Aydın, Dk. 64 Iliev (İstanbulspor), Dk. 18 Bilal Ceylan (Muğlaspor)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Muğlaspor, sahasında İstanbulspor'u 5-0 yendi.

Kaynak: AA
İstanbulsporMuğlasporTrendyolSporSon Dakika

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