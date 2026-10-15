Muğlaspor\'u 3-0 yenen Bursaspor\'u Fatih Şen en büyük şampiyonluk adaylarından saydı

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fatih Şen, Muğlaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bursaspor, şampiyonluğun en büyük adaylarından" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor, deplasmanda Muğlaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bursaspor Teknik Sorumlusu Fatih Şen, açıklamalarda bulundu. Şen, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bu maç bizim için çok önemliydi. Ben geçen hafta zaten söylemiştim. Özrümüzü biz özür olarak değil, sahaya vererek kazanarak vereceğimizi. Bugün gerçekten oyuncu kardeşlerimiz ilk yarı belki rüzgardan çok etkili olamadık. Ama yayıncı kuruluşlara söyledim. Mücadele anlamında çok iyiydik. Rakibe neredeyse boş alan vermedik. İkinci yarı tabii format değişiklikleri yaptık. Biraz bizim oyunumuzu sıkıştırdılar. Format değişikliğinden sonra tamamen oyunun hakimi olduk. Golleri de bulduk. Golleri bulduktan sonra tamamen oyun zaten bize döndü. Takımımızı 3-0 kazandığı için tebrik ediyoruz. İnşallah bunu Pendik maçıyla tekrar süslemek istiyoruz üç puanla. Onu da başarırsak Bursaspor'un önü açık diye düşünüyorum. Zaten şampiyonluğun en büyük adaylarından. Bunu da başaracak güçteyiz. Bütün rakipler bize karşı iyi kapanıyorlar. Bunu biraz aşmada sıkıntı yaşıyoruz. Oyuna girmede sıkıntı yaşıyoruz veya konsantrasyonda sıkıntı yaşıyoruz. Önemli olan tabii ki maçı nasıl bitirdiğiniz. Belki ilk yarılarda çok pozisyona girmiyoruz. Bunu sıkıntı yaşıyoruz ama ikinci yarılarda bunu döndürmek önemli. Çoğu maçı bunu döndürerek hanemize üç puan yazdırdık" diye konuştu.