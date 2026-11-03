Muğlaspor'u 6-0 yenen Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanına yarın hazırlanıyor - Son Dakika
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Muğlaspor'u 6-0 yenen Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanına yarın hazırlanıyor

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Muğlaspor\'u 6-0 yenen Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanına yarın hazırlanıyor
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1'inci Lig'de 30 puanla ikinci sıradaki Kayserispor, 14'üncü haftada deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak. Dün Muğlaspor'u 6-0 yenen takıma verilen 1 günlük iznin ardından hazırlıklar yarın akşamki antrenmanla başlayacak.

1'İNCİ Lig ekiplerinden Kayserispor, 14'üncü haftada deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Metro Holding Kayserispor, 2026-27 sezonunda 1'inci Ligde mücadele ediyor. Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan sarı kırmızılılar ilk 13 haftada 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak ligde 30 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ligin 13'üncü haftasında dün sahasında konuk ettiği Muğlaspor'u 6-0'lık net bir skorla mağlup eden sarı-kırmızılı futbolculara zorlu mücadele sonrası 1 gün izin verildi. İç Anadolu ekibi yarın kulüp tesislerinde toplanarak 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'de karşılaşacağı Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Kaynak: DHA
KayserisporMuğlasporSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğlaspor'u 6-0 yenen Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanına yarın hazırlanıyor - Son Dakika
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