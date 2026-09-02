Muğlaspor Ümraniyespor'u da Devirdi, Puanını 8'e Çıkardı ve Ligde 2'de 2 Yaptı - Son Dakika
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Muğlaspor Ümraniyespor'u da Devirdi, Puanını 8'e Çıkardı ve Ligde 2'de 2 Yaptı

Muğlaspor Ümraniyespor\'u da Devirdi, Puanını 8\'e Çıkardı ve Ligde 2\'de 2 Yaptı
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Trendyol 1'inci Lig'de ilk galibiyetini geçen hafta Boluspor'u 2-0 yenerek alan Muğlaspor, Ümraniyespor deplasmanında 1-0 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın 26'ncı dakikasında Mamady Diarra'nın golüyle öne geçen yeşil-beyazlılar, hem ilk deplasman galibiyetini aldı hem de sezonun ilk serisini yakalayarak puanını 8'e çıkardı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de ilk galibiyetini geçen hafta evinde Boluspor'u 2-0 yenerek elde eden Muğlaspor, Ümraniyespor deplasmanında da 1-0 kazanarak 2'de 2 yaptı. Maçın 26'ncı dakikasında Mamady Diarra'nın golüyle öne geçen yeşil-beyazlılar üstünlüğünü koruyup hem ilk deplasman galibiyetini aldı hem de ilk kez seri yakaladı. Muğlaspor'a sezon başında transfer olan Malili forvet Diarra attığı golle Muğlaspor'da ağları havalandıran ilk yabancı oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı. Muğlasporlu futbolcular maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Puanını 8'e çıkaran Muğlaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, "Çok değerli bir galibiyet aldık" dedi. Zor bir deplasman maçı oynadıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Ümraniyespor'un geçen sezondan bu yana bir oyun ezberi var. Çok iyi bir 4-3-3 planları var. Oyuncularım ise çok özverili oynadı. Topun rakipte olduğu anları çok iyi oynadık. Çok ciddi blok savunmaları yaptık. Geçiş hücumlarını iyi kullansaydık skor 2-0 hatta 3-0 olabilirdi. Yeni çıkmış ve birçok yeni transfer yapmış takımız. Henüz sistemimiz oturmadı bunun için çok değerli bir galibiyet aldık" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Muğlaspor Ümraniyespor'u da Devirdi, Puanını 8'e Çıkardı ve Ligde 2'de 2 Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğlaspor Ümraniyespor'u da Devirdi, Puanını 8'e Çıkardı ve Ligde 2'de 2 Yaptı - Son Dakika
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