Muğlaspor'un Başkanlık Sorunu Çözüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğlaspor'un Başkanlık Sorunu Çözüldü

Muğlaspor\'un Başkanlık Sorunu Çözüldü
13.06.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menaf Kıyanç, tekrar Muğlaspor başkanı seçilerek kulübün geleceği için birlik sözü verdi.

FUTBOLDA üst üste 3 şampiyonlukla Bölgesel Amatör Lig'den 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'da başkanlık düğümü çözüldü. Yeşil-beyazlı kulübü amatörden 1'inci Lig'e taşıyan başkan Menaf Kıyanç, son gün adaylığını koyarak yeniden kulüp başkanı seçildi. Kıyanç aday olmayacağını açıkladığı için geçen hafta ertelenen olağan kongre Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde yapıldı. Menaf Kıyanç, tek aday olarak girdiği seçimde üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa geldi. Kongreye Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, kulüp üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kıyanç, Muğlaspor'un mali disiplinden taviz vermeden şampiyonluğa ulaştığını belirterek, yeni dönemde altyapı ve kalıcı başarı hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da kulübün başarısının ortak bir dayanışmanın sonucu olduğunu ifade ederek yeni yönetime başarılar diledi. Yönetim kurulu; Caner Torunoğulları, İhsan Çakar, Mehtap Şeniz Çahan, Serhat Saran, Hüseyin Aykal, İdris Akgül, Turgay Özlü, Mehmet Akbalık, İbrahim Güngör, Yiğit Uslu, Mehmet Tahça, Muslih Barış Aksen, Şenol Çiçek, Mesut Fıratoğlu, Durmuş Ali Öztürk, Abdullah Eskihisarlı, Nacide Bülbül, Süleyman Çulha, Özcan Saygın, Yaşar Barış Öksüztepe, Özge Demirel, Yılmaz Bozkır, Taner Parlak, Baran Kaçar, Serhat Turan ve Kemal Kaban isimlerinden oluştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor'un Başkanlık Sorunu Çözüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan’ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı Evinden neler çıktı neler Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Abdallar’dan A Milli Takım’a Dünya Kupası marşı Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı
Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı
Çıralı’daki 52 yıllık soruna yasal çözüm Çıralı'daki 52 yıllık soruna yasal çözüm
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

11:14
Dünya Kupası’nda büyük kriz Kane’in kramponları bile çalındı
Dünya Kupası'nda büyük kriz! Kane'in kramponları bile çalındı
11:12
16 yıl sonra çözüldü Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
11:04
Naci Görür’den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
10:15
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi
10:13
Mansur Yavaş’ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
09:42
LGS’ye dakikalar kala kriz Öğrencileri okul bahçesine almadılar
LGS'ye dakikalar kala kriz! Öğrencileri okul bahçesine almadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 11:40:50. #7.12#
SON DAKİKA: Muğlaspor'un Başkanlık Sorunu Çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.