Muğlaspor\'un Geleceği İçin Önemli Toplantı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Muğla spor'un mevcut durumu ve geleceğine yönelik projeler ele alındı.

Muğlaspor gündemiyle gerçekleştirilen toplantıda, kulübün altyapısından mali yapısına kadar birçok konu istişare edildi. Geleceğe emin adımlarla yürüyen, daha güçlü ve daha kararlı bir Muğlaspor hedefi doğrultusunda geliştirilen projeler masaya yatırıldı. Toplantıda, Muğlaspor'un sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda Muğla'nın gençlerini spora kazandıran ve kent kültürüne katkı sunan önemli bir değer olduğu vurgulandı. Katılımcılar, şehrin tüm dinamikleriyle Muğlaspor'un yanında yer almaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantıya Muğla Milletvekilleri Süreyya Öneş Derici ve Kadem Mete, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ile Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. - MUĞLA