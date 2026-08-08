Muğlaspor'un Şampiyonluk Otobüsü Tasarlandı - Son Dakika
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Muğlaspor'un Şampiyonluk Otobüsü Tasarlandı

Muğlaspor\'un Şampiyonluk Otobüsü Tasarlandı
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Muğlaspor, 3 şampiyonluk sonrası yeni takım otobüsünü başarılarıyla giydirdi.

ÜST üste 3 şampiyonluk yaşayarak tarihinde ilk kez Trendyol 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'un takım otobüsü, kulübün başarılarını yansıtan yeni tasarımıyla giydirildi. Yeşil-beyazlı ekibin yeni kaplanan takım otobüsünde, Muğlaspor armasının yanı sıra kartal figürü ve kulübün son 3 sezonda kazandığı şampiyonluk kupalarının görsellerine yer verildi. Otobüsün üzerinde 2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup, 2024-2025 sezonu 3'üncü Lig 2'nci Grup ve 2025-2026 sezonu 2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off şampiyonluklarını simgeleyen kupalar bulunuyor. Kupaların altında yer alan, "Üç yıl üst üste şampiyon" ifadesiyle Muğlaspor'un profesyonel liglerdeki tarihi yükselişine vurgu yapıldı. Yeşil, siyah ve beyaz renklerin ağırlıklı kullanıldığı tasarımda, kulübün kuruluş yılı olan 1967 de otobüsün ön bölümüne işlendi.

Kaynak: DHA

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