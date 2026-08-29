Muğlaspor'un Tarihi Galibiyeti - Son Dakika
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Muğlaspor'un Tarihi Galibiyeti

Muğlaspor\'un Tarihi Galibiyeti
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Muğlaspor, 1'inci Lig'de Boluspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Yasin Uzunoğlu iki gol attı.

TARİHİNDE ilk kez 1'inci Lig'de mücadele eden Muğlaspor, evinde Boluspor'u 2-0 yenerek bir ilki gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar yeni çıktıkları 1'nci Lig'de hem ilk gol sevincini yaşadı, hem de ilk kez kazandı.

1'nci Lig'de geride kalan 3 maçında Sarıyer'e 2-0 yenilip, Bandırmaspor ve Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Muğlaspor, Boluspor maçında coştu. Geçen sezon 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka'da forma giyen Yasin Uzunoğlu 2 kez fileleri sarsarak kulüp tarihine geçti. Önce 6'ncı dakikada ağları havalandıran Yasin, 46'ncı dakikada bir sevinç daha yaşadı. Yasin Uzunoğlu'nun golleriyle galibiyete uzanan Muğlaspor, Bodrum İlçe Stadı'nda büyük sevinç yaşadı.

YALÇIN KOŞUKAVAK: DAHA ORGANİZE BİR OYUN OYNAMAMIZ GEREKİYOR

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Eski takımı Boluspor'a karşı kazandıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Rakibimizin zor durumda olduğunu biliyorum. Çünkü, orada iki sezon çalıştım, umarım toparlarlar. Oyuna iyi başladık. İlk yarının başında bir gol ve ikinci yarının başında bir gol bulduk. Bir de rakip 52'nci dakikada kırmızı kart görünce oyun bizim adımıza tamamen kolaylaştı. Oyundan memnun değilim ama bunda oyuncularıma da haksızlık etmek istemiyorum. Kolay bir şey değil, 22 oyuncu, toplam bir aydır tam manasıyla hazır değil. Daha zor rakipler var, daha organize bir oyun oynamamız gerekiyor. Boluspor'a da bir an önce toparlanmalarını diliyor, başarılar diliyorum. Orada çok dostum var, çok iyi zamanlar geçirdim" dedi.

Kaynak: DHA

Boluspor, Futbol, Spor, Son Dakika

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