Muğlaspor ve Adıyamanspor Berabere

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 8. hafta mücadelesinde Muğlaspor sahasında Adıyamanspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Erdal Yılmaz, Emrah Türkyılmaz ,Onur Tatar,Yasin Kalcıoğlu
Muğlaspor: Akil, Mehmet (DK45 Mustafa), Çağrı, Tugay, Tayfun(DK.45 Cemal), Fatih, Serhat Enes, Savaş(DK.45 Oğuzhan), Sırat, Yalçın Ercan, Furkan( DK.71 Utkan)
Adıyamanspor: Alperen, Cenk, Fırat( DK 81 Yunus Emre), Kerem( DK 81 Ahmet Eren), İbrahim Mirza, Dursun Batuhan( DK 58 İbrahim Kıraç), Oğuz, Ramazan Emirhan, Vedat, Mehmet Şahin, Berkant ( DK 71 İbrahim Kıraç)
Goller: DK: 24 Vedat( Adıyamanspor), DK 45 Yalçın Eycan (Muğlaspor),
Sarı kartlar: DK: 30 Furkan (Muğlaspor), DK: 40 Kerem (Adıyamanspor), DK 57 Ramazan(Adıyamanspor), DK 66 Mustafa (Muğlaspor), DK 72 İbrahim Mirza( Adıyaman), DK 75 Alperen( Adıyamanspor), DK 85 Cemal (Muğlaspor), DK 86 Oğuzhan( Muğlaspor), DK 89 Yakup (Adıyamanspor), DK 90 Yunus Emre (Adıyamanspor), DK 90 Vedat ( Adıyamanspor), DK 90 Fatih (Muğlaspor) - MUĞLA
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