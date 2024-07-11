Muğlaspor, Yalçın Eycan Kaya ve Çağrı Bülbül ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Muğlaspor, Yalçın Eycan Kaya ve Çağrı Bülbül ile sözleşme imzaladı

Muğlaspor, Yalçın Eycan Kaya ve Çağrı Bülbül ile sözleşme imzaladı

TFF 3'üncü Lig takımlarından Muğlaspor, transfer döneminde hızlı hareket ederek Batman Petrolspor'dan Yalçın Eycan Kaya ve Erbaaspor'dan Çağrı Bülbül'ü kadrosuna kattı. İki futbolcu için imza töreni düzenlendi. Yalçın Eycan Kaya, geçen sezon Batman Petrolspor ile 2'nci Lig'e yükselme başarısı elde etti. Çağrı Bülbül ise kariyerinde çeşitli takımlarda forma giydi ve toplamda 283 maçta görev aldı.

11.07.2024 12:29
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TFF 3'üncü Lig'de transferin hızlı ekiplerinden Muğlaspor iki futbolcuyla daha sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlılar Batman Petrolspor'dan stoper Yalçın Eycan Kaya ve Erbaaspor'dan ön libero Çağrı Bülbül'ü resmen kadrosuna dahil etti. İki futbolcu için de imza töreni düzenlendi.

Geçen sezonun ilk yarısında 52 Orduspor formasını 13 maçta terleten ve devre arasında Batman Petrolspor'a transfer olan Yalçın Eycan, kırmızı-beyazlı ekiple de 13 maça çıktı ve takımının 2'nci Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı. Kariyerinde Ankaraspor, Hacettepe 1945 Spor, Bucaspor 1928, 52 Orduspor ve Batman Petrolspor gibi takımlarda forma giyen 26 yaşındaki oyuncu bu takımlarda 160 maçta forma giydi ve 8 gol kaydetti.

Erbaaspor'da 33 müsabakada görev alan 33 yaşındaki Çağrı ise Hacettepe, Giresunspor, GMG Kastamonuspor, 52 Orduspor, Ankara Demirspor, Nazilli Belediyespor, Ankaraspor ve Erbaaspor formalarını terletti.

Kariyerinde Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 283 maça çıkan tecrübeli ön libero 3 gol kaydetti.

Kaynak: DHA

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