Muğlaspor, Yatağanspor\'u 2-1 mağlup ederek 3 puan aldı

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Bölgesel Amatör 5'inci grupta Mücadele eden Muğla temsilcileri Muğlaspor ve Yatağanspor Muğla derbisinde karşı karşılaşırken, rakibini 2-1 mağlup eden Muğlaspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynan müsabakada her iki takımın taraftarları yaptıkları tribün şovları ile dikkat çekti. Zaman zaman gerginlik yaşanan maçta dakika 45'te Muhammet Ali Aydın'ın attığı gol ile Muğlaspor 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında başka gol olmazken maçın ilk yarısını Muğlaspor 1-0 önde kapattı. Maçın 2'inci yarısında çekişmeli giderken dakika 90'da Muhammet Ali Aydın'ın attığı gol ile Muğlaspor durumu 2-0'a getirdi. 90+4'te Yatağanspor'dan Gökhan Kılınç durumu 2-1'e getirdi. Maçta başka gol olmazken Muğlaspor, Yatağanspor karşısında 2-1 galip gelerek 3 puanın sahibi olan taraf oldu. - MUĞLA