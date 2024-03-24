Bölgesel Amatör 5'inci grupta Mücadele eden Muğla temsilcileri Muğlaspor ve Yatağanspor Muğla derbisinde karşı karşılaşırken, rakibini 2-1 mağlup eden Muğlaspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynan müsabakada her iki takımın taraftarları yaptıkları tribün şovları ile dikkat çekti. Zaman zaman gerginlik yaşanan maçta dakika 45'te Muhammet Ali Aydın'ın attığı gol ile Muğlaspor 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında başka gol olmazken maçın ilk yarısını Muğlaspor 1-0 önde kapattı. Maçın 2'inci yarısında çekişmeli giderken dakika 90'da Muhammet Ali Aydın'ın attığı gol ile Muğlaspor durumu 2-0'a getirdi. 90+4'te Yatağanspor'dan Gökhan Kılınç durumu 2-1'e getirdi. Maçta başka gol olmazken Muğlaspor, Yatağanspor karşısında 2-1 galip gelerek 3 puanın sahibi olan taraf oldu. - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Muğlaspor, Yatağanspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puan aldı - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın antrenmanı ısınma hareketleri ve sürat çalışmalarıyla başladı. Ardından yarı saha turnuva maçıyla idman tamamlandı. Sivasspor, yarın izinli geçireceği günün ardından 26 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Maç, 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda İtalya'ya yenilerek ikinci oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, maç sonunda yaptığı açıklamada takımın performansından memnun olduğunu belirtti ve gelecekte daha büyük başarılar beklediğini söyledi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki bir cip, elektrikli bisiklet sürücüsü İ.M'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobilet çarpıştığı trafik kazasında mobilet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde mobiletin havada savrulduğu ve sürücünün yaklaşık 50 metre sürüklendiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Turgutluspor, evinde ağırladığı Sapanca Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Turgutluspor'un gollerini Alperen Aydın, Veysel Karani Ünal ve Uğur Kurt kaydederken, Sapanca Gençlikspor'un tek golünü Muhammed Egemen attı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 32. haftasında Amedspor, konuk ettiği 24Erzincanspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta Amedspor, geriye düştüğü maçta üstünlük sağlayarak galip geldi ve puanını 68'e çıkardı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, A. Efes'e 81-76 mağlup oldu. Maçın sonucunda Manisa BBSK, lider takıma karşı dirense de galibiyeti elde edemedi.
Corendon Alanyaspor, milli arada Curaçao Milli Futbol Takımı ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Alanyaspor, geriye düştüğü maçta Anderson ve Sisto'nun golleriyle beraberliği sağladı. Curaçao'nun gollerini ise Margaritha ve Gorre attı. Alanyaspor'da 4 oyuncu milli takım aday kadrosunda olduğu için maçta forma giyemedi.
Karaman'da düzenlenen Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya 19 ilden 220 sporcu katıldı. Yoğun ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri takdim edildi. Şampiyonada birinci ve ikinci olan sporcular, 24-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de yapılacak olan Avrupa Kuraş Şampiyonası ümitler kategorisinde milli takım adına mücadele verecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?