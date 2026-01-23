Muğlaspor orta sahaya oyuncusu Temelci\'yi renklerine bağladı

TFF 2. Lig temsilcisi Muğlaspor, devre arası transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, orta saha rotasyonunu son olarak Beykoz Anadolu forması giyen deneyimli isim Zihni Temelci ile güçlendirdi.

Muğlaspor, şampiyonluk yolunda kadrosunu tecrübeli bir isimle takviye etti. Bir süredir devam eden görüşmelerin ardından, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Zihni Temelci ile resmi sözleşme imzalandı. Futbol hayatına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) adım atan Zihni Temelci, Türkiye'nin köklü kulüplerinden Kartalspor ve Göztepe altyapılarında aldığı eğitimle gelişimini sürdürdü. Kariyerine yurt dışı deneyimi de ekleyen başarılı oyuncu, İngiltere'de Maidstone United formasıyla ter döktü. Türkiye'ye Kırşehir Belediyespor ile dönüş yapan Temelci, ardından Isparta 32 Spor ve son olarak Beykoz Anadolu kulüplerinde istikrarlı bir grafik çizdi. Orta sahadaki hırslı oyunu ve oyun kurucu özellikleriyle bilinen Zihni Temelci, özellikle TFF 2. Lig'de çıktığı 108 maçta attığı 7 golle dikkat çekerken, deneyimli oyuncunun Muğlaspor'un orta sahadaki direncini artırması bekleniyor.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine; Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka, Mali Komite Başkanı Gül Tütüncü, Mali Komite Üyesi Abdurrahman Şakiroğlu katıldı. Muğlaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Zihni Temelci'ye yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, bu transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA