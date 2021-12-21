Muhabirin can alıcı sorusuna Volkan Demirel yanıt verdi: Pişman mısınız?

Sarı-Lacivertliler'in sembol isimlerinden Volkan Demirel, resmen Fatih Karagümrük'ün başına geçti. İlk maçında Göztepe'yi 1-0 yenen Demirel için bugün imza töreni düzenlendi.

Görüntüler NTV Spor'dan alınmıştır.

"PİŞMAN MISINIZ?"

Muhabirin, " Fenerbahçe, siz Karagümrük'le anlaştıktan sonra teknik direktörsüz kaldı. Sizin de adınız geçecekti. Pişmanlığı mısınız?" sorusu Demirel'i hayli şaşırttı.

"SENİ KIRMAYAYIM"

Demirel ilk sorunun böylesine sert gelmesine, "Direkt atakla başladın. Biraz ısınma hareketleri yapsaydık. Ama seni kırmayayım, cevap vereyim. Şu an doğru zamanda ve doğru yerdeyim. Benim için duygusal bir maç olacak" ifadeleriyle yanıt verdi.