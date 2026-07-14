Muhammed Ali'nin yıldızı duvarda - Son Dakika
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Muhammed Ali'nin yıldızı duvarda

14.07.2026 09:59
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Muhammed Ali, Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda ismi olmayan tek ünlü olarak dikkat çekiyor.

LOS 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirlerinden Los Angeles'taki dünyaca ünlü Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda (Walk of Fame), ismi yerde olmayan tek bir yıldız Muhammed Ali.

2 bin 800'den fazla ünlünün ismi kaldırımın üzerindeki yıldızların içinde yer alırken, yalnızca Muhammed Ali'nin isminin yazılı olduğu yıldız, Dolby Sineması'nın duvarında asılı bulunuyor.

Muhammed Ali, "Ben sevgili peygamberimiz adını taşıyorum ve insanların onun isminin üzerine basarak geçmesine asla izin vermem," sözüyle gönülleri bir kez daha fethetmişti.

2016 yılında 74 yaşında hayata gözlerini yuman Muhammed Ali'nin adının yer aldığı yıldız 2002 yılında bu yana sergileniyor. Yerdeki yıldızların aksine adının duvarda yer almasıyla en çok dikkat çeken isim olan Muhammed Ali'nin yıldızı önünde fotoğraf çektirebilmek için kuyruklar oluşuyor.

Asıl adı Cassius Marcellus Clay Jr olan efsane boksör, 1964'te İslam dinini seçerek Muhammed Ali adını aldı.

1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu ünvanını rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Muhammed Ali, kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Muhammed Ali, Hollywood, Kültür, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammed Ali'nin yıldızı duvarda - Son Dakika

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