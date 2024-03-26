- Muhammed Baygül: "Turu geçecek avantajı yakalamak istiyoruz"
MİLANO - Bahçeşehir Koleji'nin oyuncusu Muhammed Baygül, Varese karşısında turu geçecek avantajı yakalamak istediklerini söyledi.
FIBA Avrupa Kupası Yarı Finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji, yarın TSİ 22.30'da Pallacanestro Varese'ye konuk olacak. Müsabaka için İtalya'ya gelen Bahçeşehir Koleji, son antrenmanını maçın oynanacağı Itelyum Arena'da yaparken Muhammed Baygül de karşılaşma ile ilgili görüşlerini aktardı. Hücumda yüksek yüzdeli bir takımla oynayacaklarını söyleyen Baygül, "İki sene önce bu kupayı kazanmıştık ve yine hedefimiz şampiyonluk. Tempolu oynayan, tehlikeli bir takımla karşılaşacağız. Hücumda da yüksek yüzdeli bir takım. Zor bir deplasman olacak ve bunun da bilincindeyiz. Takım olarak tecrübeli bir takımız. Elimizden geldiğince iyi mücadele edip, turu geçecek avantajı yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dört gün önce Macaristan ile oynanan hazırlık maçının 11'inden 9 değişiklik yaparak Avusturya karşısına çıktı. Arda Güler milli takımda ikinci kez 11'de başlarken, Merih Demiral 5 maç sonra 11'e döndü. Türk taraftarlar da maça yoğun ilgi gösterdi.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda Avusturya ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Vincenzo Montella tarafından Macaristan maçına göre 9 değişiklikle ilk 11'e çıktı. Arda Güler ve Kenan Yıldız da ilk 11'de şans buldu. Türk taraftarlar da Avusturya'da milli takıma büyük destek verdi.
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki son rakibi Gürcistan oldu. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Yolu Play-Off finalinde Yunanistan'ı penaltı atışlarıyla mağlup ederek adını turnuvaya yazdırdı. Türkiye, ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
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