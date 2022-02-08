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Muhammed Delil Olimpiyat biletini aldı - Son Dakika

Muhammed Delil Olimpiyat biletini aldı

08.02.2022 14:53
Muhammed Delil Olimpiyat biletini aldı

Muhammed Delil Peksert, Edirne'de düzenlenen İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak Olimpiyatlara katılım hakkı elde etti.

Muhammed Delil Peksert, Edirne'de düzenlenen İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak Olimpiyatlara katılım hakkı elde etti.

Edirne'de düzenlenen İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası tamamlandı. İki gün süren müsabakalarda 90 kiloda mindere çıkan Muhammed Delil Peksert, Türkiye birincisi olarak Mayıs ayında Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyatlarına katılma hakkını elde etti. Şampiyonada mücadele eden Ercan Ödüngit de 81 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak Diyarbakır'a madalya kazandıran bir başka sporcu oldu. 66 kiloda mindere çıkan Bünyamin Adsan ise beşincilikle yetindi.

Milli antrenör Osman Gökcül, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'na büyük bir katılımın olduğunu ve müsabakaların çok çekişmeli geçtiğini vurgulayarak, üç sporcuyla yer aldıkları şampiyonada çok önemli dereceler imza attıklarını kaydetti. Pandemiye rağmen sporcularla özverili bir şekilde antrenmanları aksatmadan sürdürdüklerini aktaran Gökcül, "Verdiğimiz emeğin de karşılığını Edirne'de aldık. İki gün süren söz konusu Türkiye şampiyonasında 90 kiloda mücadele eden ve altın madalyayı ilimize getiren Muhammed Delil Peksert Mayıs ayında Brezilya'da gerçekleştirilecek olan 24. Deaflympics Yaz Olimpiyat Oyunlarında İlimizi ve ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Amacımız İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmaktır. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. En büyük hedefimiz Brezilya'dan madalya almak. Bizleri destekleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Muhammed Delil Olimpiyat biletini aldı

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Olimpiyat, Türkiye, Edirne, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muhammed Delil Olimpiyat biletini aldı - Son Dakika Spor


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