Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya hedefliyor

Türkiye'yi halterde temsil edecek olan Muhammed Furkan Özbek, kariyerindeki tek eksik olan olimpiyat madalyasını kazanmak için hedeflerini belirledi. Özbek, olimpiyata hazırlıklarının iyi gittiğini ve kendini hiç bu kadar iyi hissetmediğini söyledi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmek ve madalya kazanmak Özbek'in en büyük hedefi.

19.07.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi halterde temsil edecek tek sporcu Muhammed Furkan Özbek, kariyerinde tek eksik olan olimpiyat madalyasını kazanmayı hedefliyor.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, milli haltercinin görüşlerine yer verildi.

Kariyerinde iki Avrupa şampiyonluğu, bir dünya üçüncülüğü bulunan Muhammed Furkan, "Tek hayalim olimpiyat madalyası. Olimpiyata hazırlıklarımı özetlemek gerekirse daha önce hiç olmadığım bir formdayım ve kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Antrenmanlarda ki derecelerim şu ana kadar ulaştığım en iyi dereceler. Her şey çok iyi olacak. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları benim için direkt bir hedefti. Asıl olan oradaki mücadele ve azim olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Muhammed Furkan, Türkiye, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:06 Altının gramı düşüşle başladı Altının gramı düşüşle başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 13:01:59. #1.11#
SON DAKİKA: Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement