Muhammed Halit'in Avrupa Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhammed Halit'in Avrupa Hedefi

06.03.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya ve Avrupa şampiyonu babasının izinden giden 23 yaşındaki güreşçi, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonu babasından etkilenerek güreşe başlayan 23 yaşındaki Muhammed Halit Ozmuş'un hedefi, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmak.

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan babası Mehmet Ozmuş'un yönlendirmesiyle küçük yaşta güreşle tanışan 23 yaşındaki milli sporcu, katıldığı ulusal organizasyonlarda çok sayıda derece elde etti.

Uluslararası organizasyonlarda da altın, gümüş ve bronz madalyaları bulunan Muhammed Halit Ozmuş, 9-15 Mart tarihlerinde Sırbistan'da gerçekleştirilecek 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Muhammed Halit Ozmuş, AA muhabirine, güreşi çok severek yaptığını söyledi.

Babasının da şampiyon bir güreşçi olduğunu hatırlatan genç sporcu, "Güreşçi bir aileden geliyorum. Babam sayesinde bu sporla çocukken tanıştım. Başladığım günden beri severek yapıyorum ve bu günlere kadar geldim." dedi.

Sivaslı olduğunu dile getiren milli güreşçi, "Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecem var. 25 yaş altı kategorisinde Avrupa şampiyonluğum, 20 ve 23 yaş altı kategorisinde Avrupa üçüncülüğüm ve ikinciliğim var. Son olarak geçen yıl 23 yaş altı kategorisinde dünya ikinciliği elde ettim." diye konuştu.

Hedeflerinden bahseden Muhammed Halit, "23 yaş altı kategorisinde bu sene son yılım. Bu yıl katıldığım 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Yaşadığım sakatlık ve kazalara rağmen Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçildim. Sırbistan'da yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Avrupa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammed Halit'in Avrupa Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İran Putin’i arayıp yardım istedi mi Merak edilen soru yanıt buldu İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
Fatma Nur Çelik’in adı okulunda yaşatılacak Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

12:28
’’Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor’’ sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
''Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?'' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:45:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Muhammed Halit'in Avrupa Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.