Muhammed Halit'in Avrupa Hedefi

Dünya ve Avrupa şampiyonu babasından etkilenerek güreşe başlayan 23 yaşındaki Muhammed Halit Ozmuş'un hedefi, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmak.

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan babası Mehmet Ozmuş'un yönlendirmesiyle küçük yaşta güreşle tanışan 23 yaşındaki milli sporcu, katıldığı ulusal organizasyonlarda çok sayıda derece elde etti.

Uluslararası organizasyonlarda da altın, gümüş ve bronz madalyaları bulunan Muhammed Halit Ozmuş, 9-15 Mart tarihlerinde Sırbistan'da gerçekleştirilecek 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Muhammed Halit Ozmuş, AA muhabirine, güreşi çok severek yaptığını söyledi.

Babasının da şampiyon bir güreşçi olduğunu hatırlatan genç sporcu, "Güreşçi bir aileden geliyorum. Babam sayesinde bu sporla çocukken tanıştım. Başladığım günden beri severek yapıyorum ve bu günlere kadar geldim." dedi.

Sivaslı olduğunu dile getiren milli güreşçi, "Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecem var. 25 yaş altı kategorisinde Avrupa şampiyonluğum, 20 ve 23 yaş altı kategorisinde Avrupa üçüncülüğüm ve ikinciliğim var. Son olarak geçen yıl 23 yaş altı kategorisinde dünya ikinciliği elde ettim." diye konuştu.

Hedeflerinden bahseden Muhammed Halit, "23 yaş altı kategorisinde bu sene son yılım. Bu yıl katıldığım 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Yaşadığım sakatlık ve kazalara rağmen Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçildim. Sırbistan'da yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.