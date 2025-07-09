Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah,geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'a gelerek uzun bir süre tatil yapmıştı
Mısırlı yıldız futbolcu Salah, tatil için geldiği Bodrum'da lüks bir ev satın aldı. Salah, Bodrum'u çok beğenerek Bodrum'un Gündoğan Küçükbük bölgesinde 400 milyon TL değerinde deniz manzaralı bir villa satın aldı. Salah'ın yeni villasında Türk hamamı, sauna, spa alanı, sinema odası, fitness salonu ve kütüphane gibi birçok lüks detay yer aldı.
Salah'ın Bodrum Gümüşlükte 7 arkadaşıyla yemek yediği ve 60 bin TL hesap ödemesi uzun bir süre gündem olmuştu.
Son Dakika › Spor › Muhammed Salah, Bodrum'da servet değerinde bir lüks villa satın aldı - Son Dakika
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