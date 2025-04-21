Muhammet Arif'ten Avrupa Şampiyonasında Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muhammet Arif'ten Avrupa Şampiyonasında Başarı

Finlandiya'da 2 altın, 2 gümüş madalya kazanan özel sporcu Muhammet Arif, dünya şampiyonasına odaklandı.

21.04.2025 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanan özel sporcu Muhammet Arif Çenesiz, gözünü bu yıl Hindistan'da yapılacak dünya şampiyonasına dikti.

Finlandiya'nın Espoo şehrinde 27-31 Mart'ta düzenlenen şampiyonada üç adım atlama ve erkekler 4x200 metre bayrak yarışmalarında altın madalya kazanan Muhammet Arif, uzun atlama ve erkekler 4x400 metre bayrak yarışmalarında gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada erkeklerde en iyi performans ödülüne de layık görülen 19 yaşındaki sporcu, dünya şampiyonasında kota alıp 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.

Muhammet Arif Çenesiz, AA muhabirine, atletizme 4 yıl önce başladığını, bu süreçte 3 Türkiye rekoru elde ettiğini, birçok kez de Türkiye şampiyonu olduğunu anlattı.

Finlandiya'daki şampiyonada erkeklerde en iyi performans ödülünün sahibi olduğunu aktaran Muhammet Arif, İstiklal Marşı'nı okutma hayalini bu organizasyonda 2 kez gerçekleştirdiği için mutlu dile getirdi.

Muhammet Arif, hedefinin sırasıyla dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda başarı elde etmek olduğunu kaydetti.

Dünya şampiyonasının eylül ayında Hindistan'da düzenleneceğini aktaran Muhammet Arif, "Hedefim dünya şampiyonu olmak. 2028'de yapılacak Los Angeles Olimpiyatları'nda da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İstiklal Marşı'mızı gür sesle okutacağım. Çalışmalarıma hız kesmeden devam ediyorum. Antrenörüme ve aileme çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akad: "Uzun atlamada 6 metrenin üzerinde atlayan tek Türk sporcu"

Muhammet Arif Çenesiz'in antrenörü Serdar Akad, 4 yıldır birlikte çalıştığı sporcusunun Türkiye'de büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

Türkiye'de ilkleri yaşadıklarına değinen Akad, "Uzun atlama branşında 6 metrenin üzerinde atlayan tek Türk sporcumuz. Üç Türkiye rekorunun sahibi. Uzun atlamada Türkiye şampiyonluğu beşten fazla." dedi.

Akad, ilk uluslararası organizasyona bu yıl katıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na gittik. Sürecimiz ve branşımız zordu ama biz o zorlukları aştık. Ülkemize 4 madalya kazandırdık. En önemlisi de kupanın sahibi olduk. Muhammet, Avrupa'nın en iyi erkek performans ödülüne layık görüldü. Bu bakımdan çok mutluyuz. Finlandiya'da 2 defa İstiklal Marşı'mızı okutma şansını elde ettik. Bundan dolayı da çok gururluyuz ve mutluyuz."

Muhammet Arif'in başarılarına yenilerini ekleyeceğine inandığını aktaran Akad, "Önümüzde zorlu süreç var, dünya şampiyonası var. Dünya şampiyonasına gece gündüz demeden hazırlanıyoruz. Çok çalışmamız gerekiyor. Ardından 2028 Los Angeles Olimpiyatlarımız var. Hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Hayallerimizin peşinden koşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Los Angeles, Finlandiya, Hindistan, Gümüş, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammet Arif'ten Avrupa Şampiyonasında Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Havalimanı’na üç uçak aynı anda iniş yaptı İstanbul Havalimanı'na üç uçak aynı anda iniş yaptı
Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki
Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye’ye yönelik saldırı planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı

17:40 İtirafçı Murat Abbas’tan Murat Ongun’u zora sokacak ifade İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade
16:50 Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü Hatırlamadığı tek an var Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var
15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
01:26 Konya’da gençler arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü Konya'da gençler arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü
00:29 İstiklal Caddesi’nde yangın Mahsur kalan çocuk kurtarıldı İstiklal Caddesi'nde yangın! Mahsur kalan çocuk kurtarıldı
00:18 Harvard Üniversitesi’nde silah sesleri Harvard Üniversitesi'nde silah sesleri
00:03 Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar
23:49 Meriç Nehri’nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu Meriç Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
23:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez
23:11 Kırklareli’nde büyük ihmal Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar Kırklareli'nde büyük ihmal! Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 18:16:38. #7.11#
SON DAKİKA: Muhammet Arif'ten Avrupa Şampiyonasında Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement