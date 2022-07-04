Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleşen imza töreninde Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Konyaspor, forvet oyuncusu Muhammet Demir'i transfer etti - Son Dakika

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