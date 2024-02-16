Muhammet Karavuş, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Muhammet Karavuş, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Muhammet Karavuş, Avrupa Şampiyonası\'nda finale yükseldi

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 57 kiloda Muhammet Karavuş, yarı finalde Gürcü rakibi Roberti Dingashvili'yi 10-0 teknik üstünlükle yenerek finale adını yazdırdı.

16.02.2024 18:22  Güncelleme: 18:23
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Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 57 kiloda Muhammet Karavuş, yarı finalde Gürcü rakibi Roberti Dingashvili'yi 10-0 teknik üstünlükle yenerek finale adını yazdırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Romanya, Avrupa Şampiyonası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammet Karavuş, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika

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