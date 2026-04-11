Muhittin Emre Helvacı Gümüş Madalya Kazandı

Kazakistan'ın Kızılorda kentinde düzenlenen Taimbet Komekbaev Anısına Uluslararası Turnuva'da ilk gün müsabakaları tamamlandı. Grekoromen stilde mindere çıkan milli sporculardan 97 kiloda Muhittin Emre Helvacı gümüş madalyanın sahibi oldu. 72 kiloda mücadele eden M. Ali Göçmen ise turnuvayı beşinci sırada tamamladı.

Turnuvada mücadele eden diğer sporcular müsabakalarına devam ederken, milli takım organizasyonun ikinci gününde de mindere çıkacak. - İSTANBUL