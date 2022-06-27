Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu - Son Dakika
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Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu

27.06.2022 21:55
Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu

Milli güreşçi Murat Fırat, Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 67 kilo final müsabakasında Cezayirli rakibini 7-6 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Murat Fırat, Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 67 kilo final müsabakasında Cezayirli rakibini 7-6 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan'ı 6-3, yarı finalde ise İtalyan Ignazio Sanfilippo'yu 6-1 yenerek finale yükseldi. Finalde ise ev sahibi ülkeden Ishak Ghaiou'yu 6-0 geriye düşmesine rağmen 7-6 mağlup eden Fırat, şampiyon oldu.


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Son dakika haberleri! Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı. Son dakika haberleri! Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları
Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Fırat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu - Son Dakika

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