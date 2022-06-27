Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan'ı 6-3, yarı finalde ise İtalyan Ignazio Sanfilippo'yu 6-1 yenerek finale yükseldi. Finalde ise ev sahibi ülkeden Ishak Ghaiou'yu 6-0 geriye düşmesine rağmen 7-6 mağlup eden Fırat, şampiyon oldu.

Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Fırat, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu - Son Dakika

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