Murat Sancak, Adana Demirspor'da yeniden başkan oldu - Son Dakika
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Spor

Murat Sancak, Adana Demirspor'da yeniden başkan oldu

Murat Sancak, Adana Demirspor\'da yeniden başkan oldu

Murat Sancak, Adana Demirspor'un yeni yönetim kurulunun belirlendiğini duyurdu. Sancak, yönetimin hayırlı olmasını dileyerek mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. Metin Korkmaz ikinci başkan, Hasan Surözü başkan vekili ve Ali Sancak as başkan olarak görevlendirildi.

06.06.2024 12:23
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Murat Sancak, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da yeniden kulüp başkanı oldu.

Sancak, X sosyal medya hesabından, kulübün yeni yönetim kurulunun belirlendiğini bildirdi.

Yönetimin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Sancak, "Mücadeleye devam. Hep birlikte oyunları bozacağız. Hevesler kursaklarda kalacak." ifadesini kullandı.

Sancak'ın başkanlığındaki 13 kişilik yönetim kurulunda, Metin Korkmaz ikinci başkanlığa, Hasan Surözü başkan vekilliğine, Ali Sancak da as başkanlığa getirildi.

Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, görevini 25 Şubat'ta Metin Korkmaz'a devretmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Murat Sancak, Adana Demirspor'da yeniden başkan oldu - Son Dakika

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