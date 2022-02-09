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Murat Sancak: "Şirketleşme kaçınılmaz olacak" - Son Dakika

Murat Sancak: "Şirketleşme kaçınılmaz olacak"

09.02.2022 00:58
Murat Sancak: "Şirketleşme kaçınılmaz olacak"

Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, transferin son saatlerinde katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı.

Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, transferin son saatlerinde katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Sancak, "Kulüpler için şirketleşme kaçınılmaz olacak" dedi.

Murat Sancak, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor'a geldiğinden beri başarılara imza attıklarını vurgulayarak, "Aldığımız kararlarda en büyük yardımı Metin Korkmaz veriyor. Benim yarı aklım Metin Korkmaz'dır. Sportif Direktörümüz Gökhan Göktürk de bizim için büyük şans. Benim Adana'daki temsilcim. Gökhan Göktürk, alt yapı sorumluluğu ile başladığı görevde takıma büyük katkı koydu" şeklinde konuştu.

"Çok kariyerli ve iyi bir hocamız var"

Montella'nın çalışmaktan onur duyduğu bir teknik direktör olduğunu dile getiren Başkan Sancak, "Adana'ya geldiğinde yaptığımız konuşma sonrası hocam bizi kümede bıraktığın sürece seninle devam edeceğim dedim ve anlaştık. Çok kariyerli ve iyi bir hocamız var" ifadesini kullandı. Sancak, "Kulüpte büyük bir aile ortamı var. Halay da çekiyoruz, oynuyoruz da. Ama yeri geldiğinde de disiplinli ve kuralcı başkanım. Ben onların hem babası, hem abisi, hem kardeşiyim. Belirli günlerde futbolcularımızın yöresel yemeklerini yaptırıyoruz diyetisyen eşliğinde. Bazen Senegal yemekleri, bazen İtalyan yemeği yapıyoruz" diye konuştu.

"Şu anda şirket olduğu için kulübün geçmiş borcu yok"

Sancak, şirketleşmenin kulüpler için kaçınılmaz olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bir an önce yasanın çıkması lazım yapılan harcamalardan yöneticileri sorumlu tutmak konusunda. Ben kulübe başkan oluyorum keyfime göre transferler yapıyorum. Sonra ben gidiyorum borç kulübe kalıyor. Benim şu anda şirket olduğu için borcum da yok, bu yılın borcu var sadece geçmiş borcumuz yok. 220 milyon limit verildi bize. 6 milyar borcu olan büyük kulüplerin 5 milyar borcu kulüpler nasıl alabiliyor limitleri. Bu imkanları Anadolu kulüplerine verirlerse çok şampiyon çıkar." - ADANA

Murat Sancak: Şirketleşme kaçınılmaz olacak

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Adana Demirspor, Metin Korkmaz, Murat Sancak, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Murat Sancak: 'Şirketleşme kaçınılmaz olacak' - Son Dakika Spor


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