Murat Sancak\'tan ortalığı karıştıracak bahis sözleri: Dürüstlük, adalet beklemeyin

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Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a Murat Sancak'ın başkanlığı bırakmasının ardından yerine Bedirhan Durak geldi. 7 Ekim'de koltuğunu Durak'a devreden Murat Sancak haftalar sonra ilk kez konuştu.

İSTİFA ETMİŞTİ

Murat Sancak, Adana Demirspor'un bu sezon çıktığı 8 maçta 7 mağlubiyet alması sonrası tepkilere daha fazla dayanamayarak görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

"İDDAA'YI KAPATIRDIM"

İstifası sonrası ilk kez konuşan Sancak, "Bütün yetki benim elimde olsa bütün Türkiye kulüplerini iddiadan çeker, İddaa'yı da kapatırdım. İddaa'nın, bahisin olduğu yerde dürüstlük, adalet beklemeyin'' sözleriyle yeni bir tartışma başlattı.