Murat Sancak'tan ortalığı karıştıracak bahis sözleri: Dürüstlük, adalet beklemeyin - Son Dakika
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Spor

Murat Sancak'tan ortalığı karıştıracak bahis sözleri: Dürüstlük, adalet beklemeyin

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Adana Demirspor'un eski Başkanı Murat Sancak, görevi bıraktıktan sonra ilk kez konuştu ve Süper Lig'deki bahis tartışmasını alevlendiren ifadeler kullandı. Sancak, ''İddaa'nın, bahisin olduğu yerde dürüstlük, adalet beklemeyin'' dedi.

07.11.2024 16:54  Güncelleme: 17:11
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Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a Murat Sancak'ın başkanlığı bırakmasının ardından yerine Bedirhan Durak geldi. 7 Ekim'de koltuğunu Durak'a devreden Murat Sancak haftalar sonra ilk kez konuştu.

İSTİFA ETMİŞTİ

Murat Sancak, Adana Demirspor'un bu sezon çıktığı 8 maçta 7 mağlubiyet alması sonrası tepkilere daha fazla dayanamayarak görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

"İDDAA'YI KAPATIRDIM"

İstifası sonrası ilk kez konuşan Sancak, "Bütün yetki benim elimde olsa bütün Türkiye kulüplerini iddiadan çeker, İddaa'yı da kapatırdım. İddaa'nın, bahisin olduğu yerde dürüstlük, adalet beklemeyin'' sözleriyle yeni bir tartışma başlattı.

Murat Sancak\'tan ortalığı karıştıracak bahis sözleri: Dürüstlük, adalet beklemeyin

Adana Demirspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Sancak'tan ortalığı karıştıracak bahis sözleri: Dürüstlük, adalet beklemeyin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • sudem meliss:
    boş İnsan Samsunspor başkanı gibi 3 11 Yanıtla
  • Mehmet Dagdelen:
    Doğru ama iddia da olmasa kulüpler topçuların işçilerin parasını ödeyemez 7 6 Yanıtla
  • Cemil YALÇIN:
    yani diyor ki 100m verilse herhangi bir maç satılabilir 2 0 Yanıtla
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