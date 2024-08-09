Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Şampiyonası İzmir'e Alındı

Türkiye Tekvando Federasyonu, Kastamonu'da yapılması planlanan Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nın İzmir'e alındığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "21-26 Ağustos tarihlerinde Kastamonu'da yapılması planlanan Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, antrenör ve sporcularımızın konaklayacağı yurtlardaki tadilat çalışmalarının uzaması nedeniyle aynı tarihlerde İzmir'de yapılacaktır." denildi.
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