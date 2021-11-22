Muratcan Güler: "İki çok önemli karşılaşma oynayacağız"

A Erkek Milli Takım Menajeri Muratcan Güler de "FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri için toplandık. İki çok önemli karşılaşma oynayacağız. Deplasmandaki Belarus maçından sonra Büyük Britanya ile karşılaşacağız. Seyirci desteğiyle, dolu tribünlere karşı maçımızı oynamak istiyoruz. FIBA ile EuroLeague'in çatışmasından dolayı geniş kadro kurmakta sıkıntı yaşıyoruz. Ama biz oynayacağımız bu iki karşılaşmayı kazanacağımıza inanıyoruz. Burada başta Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'ya teşekkür ediyoruz. Onlar bizlere çok yardımcı oldular. Birer oyuncu, kendi aralarında EuroLeague'de oynayacakları müsabakadan dolayı Belarus'a gelemeyecekler. Ancak Büyük Britanya maçına tam kadro çıkmayı hedefliyoruz. Tüm taraftarlarımızı Sinan Erdem Spor Salonu'na bekliyoruz. Pandemi sürecinden dolayı spora bir özlem var. Deplasmanda Belarus'u yendikten sonra Büyük Britanya'yı da geçerek elemelere iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.