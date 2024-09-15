Muratpaşa Belediyesi'nden Sonbahar Spor Okulları Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nden Sonbahar Spor Okulları Kayıtları Başlıyor

Muratpaşa Belediyesi\'nden Sonbahar Spor Okulları Kayıtları Başlıyor

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik 24 branşta sonbahar dönemi spor okullarının kayıtlarını yarın başlatıyor. Kayıtlar, 16 Eylül'de başlayacak ve eğitimler 23 Eylül'de başlayacak.

15.09.2024 10:43  Güncelleme: 10:44
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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik 24 branşta düzenleyeceği sonbahar dönemi spor okulları kayıtları yarın başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 24 branşta düzenlenecek sonbahar spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, cimnastik, karate, kickboks, boks, judo, badminton, squash, minder güreşi, masa tenisi, satranç, yüzme, su cimnastiği, buz pateni, fitness, pilates, aerobik ve zumba branşları yer alıyor. 16 Eylül'de kayıtların başlayacağı spor okullarına başvurular, belediyenin resmi internet sitesi spor.muratpasa-bld.gov.tr adresinden alınacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından tüm branşlarda uzman eğitmen kadrosu ile Muratpaşa'da 28 spor tesisinde eğitimler 23 Eylül'de başlayacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muratpaşa Belediyesi'nden Sonbahar Spor Okulları Kayıtları Başlıyor - Son Dakika

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