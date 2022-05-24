Muratpaşa Belediyespor genel kurulunu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Muratpaşa Belediyespor genel kurulunu yaptı

24.05.2022 13:12
Muratpaşa Belediyespor genel kurulunu yaptı

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde bu sezon yeni bir şampiyonluk mücadelesine hazırlanan Muratpaşa Belediyespor, olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde bu sezon yeni bir şampiyonluk mücadelesine hazırlanan Muratpaşa Belediyespor, olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Voleyboldan basketbol ve futbola, jimnastikten haltere, drondan e-spor'a 12 branşta 650 lisanslı sporcuya sahip Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Muratpaşa Belediyesi'nde gerçekleşen genel kurulda faaliyet ve denetim raporu kabul edilirken seçimler de yapıldı. Buna göre yönetim kurulu üyeliklerine Özcan Yılmaz, Murat Şimşek, Ahmet Öztürk, Yusuf Emre Ertugan, Zühtü Şahin, Derya Karakoç, Bülent Ataş, Yener Altıntaş, Hasan Ercüment Taşdemir, Mehmet Akif Barış Çevik, Ali Müncester seçildi. Denetim Kurulu ise Hüseyin Sarı, Ramazan Diremler, Güray Yılmaz'dan oluştu. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Süleymanpaşa'da spor tesisi törenle açıldı Süleymanpaşa'da spor tesisi törenle açıldı Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı play off'larda Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı play off'larda
Kaynak: İHA

Muratpaşa, basketbol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muratpaşa Belediyespor genel kurulunu yaptı - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Definecilerin açtığı çukurda günlerdir aranan inek bulundu
13:06 Cinsel organının fotoğraflarını çeken kadın, mail adreslerini karıştırınca hayatının hatasını yaptığını anladı
12:48 Pençe-Kilit'te Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
12:04 Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki
12:02 Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti
11:40 Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 13:18:30. #1.12#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyespor genel kurulunu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement