Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 1. Lig\'e Döndü

Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, bu sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

Kurulduğu 2021 yılında doğrudan Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yer alan takım, bir sezonluk aranın ardından yeniden lige dönüyor. Geçen sezon 2. Ligd'e mücadele eden ve grubu 3. tamamlayan Antalya ekibinin başvurusu kabul edildi ve 1. Lig'e alındı. Takımın antrenörlüğünü Inessa Korkmaz yapıyor.

Eczacıbaşı formasıyla oyunculuk kariyerini noktalayan Korkmaz, Yeşilyurt Spor Kulübü, Nilüfer Belediye Spor, Büyükçekmece Voleybol Akademi ve Muratpaşa Belediyesi'nde başantrenörlük yaptı. Korkmaz, U20 takımı başantrenörü olarak çalıştığı Dinamo Ak-Bars takımıyla Rusya Kupası, U20 Rusya Kadınlar Kupası ve Rusya U20 Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Antalya'yı profesyonel voleybol liglerinde temsil etmenin yanı sıra, genç sporcuları yetiştirmek ve kadın voleyboluna sürdürülebilir katkılarda bulunmak adına uzun vadeli stratejisini sürdüren Muratpaşa Belediyespor, Rus smaçör Marina Markova'yı Türkiye'ye getiren kulüp olmuştu. - ANTALYA