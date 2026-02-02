Muratpaşa Belediyespor çıkışta - Son Dakika
02.02.2026 11:40  Güncelleme: 11:44
Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde son dört maçında üç galibiyet elde ederek 10'uncu sıraya yükseldi ve düşme potasından uzaklaştı. Takım, 20. haftada İlbank ile karşılaşacak.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde oynadığı son dört maçın üçünü kazanarak çıkışa geçti. Aldığı kritik galibiyetlerle düşme potasından uzaklaşan Antalya temsilcisi, 17 puanla ligde 10'uncu sıraya yükseldi.

Muratpaşa Belediyespor, 16. haftada Kuzeyboru Maxipipe Spor ile oynadığı ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 3-2 kazanarak yükselişinin ilk sinyalini verdi. Beş set süren maçta setler 26-24, 16-25, 25-18, 20-25 ve 15-13'lük skorlarla sonuçlandı.

Ligin 17. haftasında Manavgat Belediyesi'ne 3-2 kaybeden Antalya temsilcisi, 18. haftada yeniden çıkışa geçti. Muratpaşa Belediyespor, sahasında konuk ettiği Konya Ereğli Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 25-19, 25-17 ve 25-11 şeklinde tamamlandı. 19. haftada Alfemo Zeren Spor karşısında da etkili bir oyun ortaya koyan Muratpaşa Belediyespor, mücadeleyi 25-19, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazanarak son dört maçta üçüncü galibiyetine ulaştı.

Lig maratonunda geride kalan 19 hafta sonunda 17 puana ulaşan Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligde 10'uncu sıraya yükselerek düşme hattından uzaklaştı.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 20. haftasında 8 Şubat Pazar günü saat 17.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda İlbank'ı konuk edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muratpaşa, Antalya, Spor, Son Dakika

