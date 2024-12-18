Muratpaşa'nın Squash Başarısı: 50 Lisanslı Sporcu Yetiştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muratpaşa'nın Squash Başarısı: 50 Lisanslı Sporcu Yetiştirildi

Muratpaşa\'nın Squash Başarısı: 50 Lisanslı Sporcu Yetiştirildi

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin sekiz yıl önce başlattığı squash eğitimleri, milli takım kadrosuna sporcu kazandırarak Türkiye'de önemli bir başarı hikayesine dönüştü. Sporcular, uluslararası turnuvalara katılmaya hazırlanıyor.

18.12.2024 12:36  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin sekiz yıl önce spor okullarıyla başlattığı squash eğitimleri, bugün Türkiye'de bir başarı hikayesine dönüştü. Belediyenin desteklediği squash takımı, hem Squash Takımlar Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veriyor hem de milli takımın temel kadrosunu oluşturuyor.

16. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan ve dayanıklılığı artıran, refleksleri geliştiren squash sporu, Muratpaşa Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye'de önemli bir noktaya taşındı. 2016 yılında Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'nun alt katında açılan squash salonlarıyla başlayan eğitimler, sekiz yıldır aralıksız sürüyor. Her üç ayda bir farklı yaş gruplarından 100'ün üzerinde kişiye ücretsiz eğitim sunan Muratpaşa Belediyesi, bugün 50 lisanslı sporcu yetiştirmiş durumda.

Milli takıma yetişen sporcular

Squash takımının oyuncularından Levent Canbeyli, squashla Muratpaşa Belediyesi sayesinde tanıştığını belirterek, "A Milli Takım'daki 2 ve Genç Milli Takım'daki 10 sporcu Muratpaşa'dan yetişti. Milli takıma yükselmenin gururunu yaşıyorum" dedi. Takımın bir diğer oyuncusu İpeksu Dolma ise 12 yaşında başladığı squash kariyerinde, Macaristan, Ukrayna ve Viyana gibi ülkelerde düzenlenen turnuvalara katıldığını ve Ukrayna'da ikincilik kazandığını ifade etti.

Başkan Uysal'dan sporculara destek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yoğun antrenman temposuyla Türkiye Şampiyonası ve uluslararası turnuvalara hazırlanan sporcularla bir araya geldi. Başkan Uysal, "Squash sporunda Muratpaşa'yı öncü bir noktaya taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye ve Avrupa arenasında başarı hedefi

20-22 Aralık tarihlerinde Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan Muratpaşa Squash Takımı, ardından genç sporcularıyla birlikte Prag'da düzenlenecek turnuvada Türkiye'yi temsil edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Milli Takım, Muratpaşa, Belediye, antalya, Turnuva, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muratpaşa'nın Squash Başarısı: 50 Lisanslı Sporcu Yetiştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:20 Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
22:11 Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözleri Özgür Özel’i çileden çıkardı Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
21:59 ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:35:06. #1.13#
SON DAKİKA: Muratpaşa'nın Squash Başarısı: 50 Lisanslı Sporcu Yetiştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.